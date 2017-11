I più piccini aspettano sempre con trepidazione il momento della merenda. Perché allora non fargli una sorpresa golosa ma soprattutto genuina? A tal proposito abbiamo deciso di proporvi dei muffin ai mirtilli e cioccolato bianco. Un’idea per ingolosirli al punto giusto e semplice da realizzare.

A proporci una ricetta per dei muffin davvero niente male è la food blogger Raffaella Caucci che, in pochi minuti, ci presenta la sua ricetta pratica e veloce. Il segreto per preparare degli ottimi muffin ai mirtilli è la qualità degli ingredienti, che si sa, fa sempre la differenza.

In questo caso, oltre a selezionare delle farine adeguate, è importante scegliere degli ottimi mirtilli essiccati (Mocerino), in grado di conferire quel tocco di gusto in più a dolcetti amati da tutti. A rendere il tutto ancora più goloso sono le gocce di cioccolato bianco o, se preferite, potete sostituirle con quelle di cioccolato fondente.

Preparate dei soffici muffin ai mirtilli con noi?