Il cioccolato ci piace in tutte le salse, c’è poco da fare. Che sia utilizzato per una torta, una crema, o anche semplicemente in tazza, il cioccolato è quell’ingrediente perfetto che rende felici tutti.

Nella video ricetta che vi presentiamo, lo chef Mattia Poggi ha deciso di proporvi il cioccolato in formato mousse. Una cremosa e golosissima mousse al cioccolato e caffè per un dessert indimenticabile. Sono davvero pochi gli ingredienti che occorrono per realizzare un dessert coi fiocchi. Cioccolato fondente, uova, caffè, zucchero e panna da montare: pochi ma semplici ingredienti per portare in tavola un dolce delicato e raffinato.

Un valido aiuto per la preparazione del suo dolce, chef Poggi lo riceve dal robot da cucina Moulinex Cuisine Companion, uno strumento che offre moltissime funzioni e modalità di cottura. Insomma, è il compagno in cucina che ognuno vorrebbe avere. Non ci credete? Ve lo dimostriamo nel video seguente…