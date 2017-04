Non è Pasqua senza la tradizionale colomba glassata…

Ma anche se la tradizione va onorata, possiamo fare qualche strappo alla regola e pensare a delle piccole variazioni sulla ricetta. Ospite del nuovo appuntamento di Alice Club è la pasticcera Giulia Steffanina, che per l’occasione ci presenta le sue speciali mini colombe glassate.

Un’idea che rispecchia la tradizione gastronomica pasquale, presentandoci delle colombe glassate. Ma, stavolta, sono in versione mignon. Le mini colombe di Giulia Steffanina sono perfette da servire come monoporzioni a conclusione di un menu pasquale. Oltre che da sistemare sulla tavola della ricca colazione di Pasqua.

Non sono necessari ingredienti particolari per la preparazione di questi fantastici dolci, ma senz’altro non può mancare la qualità. È cosa nota, infatti, che laddove un dolce richiede ingredienti semplici, è d’obbligo il requisito di qualità.

Un esempio? Il burro Lurpak che la nostra Giulia sceglie per la sua ricetta. Un burro di sola panna centrifugata, che sprigiona tutta la freschezza e la genuinità di un prodotto raffinato.

Prepariamoci alla Pasqua nel migliore dei modi. Diamoci da fare e serviamo anche noi sulla tavola delle feste le golose mini colombe glassate.