Sempre più spesso da ingredienti semplici si possono realizzare piatti da veri chef. Che ne pensate, ad esempio, del millefoglie di mais e baccalà mantecato? Una ricetta proposta dalla chef Romina Baratta, ospite di un nuovo appuntamento con Alice Casa Insieme.

Se siete in cerca di un’idea per aprire un menù di pesce, la ricetta che vi proponiamo può esservi di grande aiuto. Un antipasto semplice, veloce da realizzare ma soprattutto sfizioso. Il millefoglie di mais, accompagnato dal baccalà mantecato, è quello che si dice una soluzione perfetta per una cucina pratica senza rinunciare alla creatività.

Il baccalà è una tipologia di pesce versatile in cucina. Può essere cucinato nei modi più diversi: in pastella, in umido, mantecato, in agrodolce. A seconda delle tradizioni gastronomiche di ogni regione, il baccalà offre moltissime possibilità culinarie. Una tra tante è quella che vi presenta chef Baratta. Un antipasto delizioso realizzato anche grazie al Moulinex Cuisine Companion, un robot da cucina con 6 diverse funzioni diverse per la preparazione di ogni tipo di piatto.

Ma vediamo subito la chef all’opera…