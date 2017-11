Facciamo entrare la Sardegna nelle nostre case con una ricetta tipica dal gusto unico: le sevadas.

Di origine sarda, le sevadas (anche dette seadas) sono un piatto dolce preparato con una base di semola, farcite con formaggio e arricchite con miele o zucchero da spolverare in superficie. Semplici da preparare, oggi come oggi le sevadas vengono considerate un dolce a tutti gli effetti, ma in origine erano preparate come seconda portata di un pasto. Il formaggio salato, infatti, era l’ingrediente principale intorno al quale veniva costruito il piatto.

Che sia formaggio vaccino o pecorino non fa molta differenza. Entrambi sono perfetti per la preparazione delle sevadas. Nella ricetta che vi proponiamo di seguito useremo il pecorino, un formaggio dal sapore spiccato e deciso. Ma nulla vieta di utilizzare una qualsiasi altra tipologia di formaggio, a vostra scelta, purché sia fresco.

Ci insegna a preparare le originali sevadas sarde la chef Michelina Mulas, ospite di un nuovo appuntamento con Alice Club.

Che state aspettando? Realizzate con noi le sevadas e servitele calde con zucchero e miele.

La video ricetta è stata realizzata in collaborazione con Lucart Tutto Pannocarta, il pratico aiuto in cucina, dalla pulizia alla realizzazione completa del piatto.