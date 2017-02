Idee per Torte Rustiche con Salmone Norvegese

Uscire nel migliore dei modi da una situazione delicata come un’improvvisata a cena di amici e parenti è semplice. Basta avere l’idea giusta e seguirla. Abbiamo riservato per voi qualche ricetta per torte rustiche con salmone norvegese da portare sulla tavola in pochissimo tempo.

In questi casi, infatti, la scelta più indicata è sempre concentrarsi su ricette da preparare in pochi minuti. Ma che siano fantasiose e ricche di gusto. E quale consiglio migliore allora delle torte rustiche?

Una torta rustica è quanto di più apprezzato dagli amanti della cucina tradizionale ma anche di una cucina creativa, in grado di unire gusto e semplicità in un piatto unico.

Vi proponiamo, di seguito, qualche idea per portare sulla tavola delle torte rustiche con salmone norvegese facili e veloci da preparare.

Torta Salata di Zucchine e Salmone

Un binomio intramontabile: zucchine e salmone. Tutti, almeno una volta in cucina, abbiamo assaggiato pasta salmone e zucchine, oppure un trancio di salmone accompagnato da zucchine grigliate o saltate in padella. Ma, forse, non avete mai provato una torta salata di zucchine e salmone. Eccovi serviti…

Leggete la ricetta completa…

Cheesecake con Robiola e Salmone

La cheesecake salata è un’alternativa creativa alla più tradizionale torta rustica. Ma, in fondo, sempre di torta parliamo. La particolarità della cheesecake salata è la farcia, in cui è presente l’uovo unito agli altri ingredienti. In questo caso, robiola e salmone sono gli ingredienti principali della ricetta, ben amalgamati dalla presenza dell’uovo.

Leggi la ricetta completa…

Quiche al Salmone e Melagrana

Salmone e melagrana sono due sapori che potrebbero apparire insoliti da gustare insieme in un’unica torta rustica. Un sapore così delicato come quello del salmone su cui mettere l’accento acre della melagrana. Tutto ciò che possiamo dirvi è di provare questo abbinamento nella quiche al salmone e melagrana che vi stiamo proponendo.

Leggete la ricetta completa

Mini Quiche di Salmone Radicchio e Provola

Con le monoporzioni non si sbaglia mai. Le mini quiche di salmone radicchio e provola sono un’idea sfiziosa e semplice da realizzare per un appuntamento informale ma stuzzicante. Ideali anche per una romantica cenetta a due, le mini quiche di salmone radicchio e provola sono perfette da preparare in pochi minuti. Provare per credere!

Leggete la ricetta completa…

Quiche Panna e Salmone

Panna e salmone, come anche salmone e zucchine, è un altro must in cucina in fatto di abbinamenti. La panna si sposa alla perfezione con il sapore particolare del salmone. Se, poi, lo unite in una quiche delicata e sensazionale come quella che vi proponiamo il successo a tavola è più che garantito.

Leggete la ricetta completa…