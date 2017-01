Homi 2017: Mostre ed Esperienze

Un percorso ricco e vario: saranno numerose le proposte innovative che saranno ospitate nella prossima edizione di HOMI. Ecco qui di seguito un piccolo carnet di novità di grande interesse che metteranno in mostra le molte anime ospiti al Salone degli Stili di Vita.

LA MAGNIFICA FORMA: Viaggio nelle tradizioni del territorio italiano

La Magnifica Forma, evento di ricerca e sperimentazione dedicato all’interazione fra Made in Italy e Patrimonio Artistico, affronta, nella sua settima edizione, il tema del rapporto fra design e territorialità. L’evento, curato dall’architetto Anna del Gatto recepisce le indicazioni nazionali ed europee per un nuovo progetto di sviluppo in particolare mirato alle regioni del nostro Meridione: Puglia, Sicilia, Campania, Calabria, Basilicata saranno rappresentate attraverso i prodotti del loro artigianato che mostra segnali di cambiamento e che, seppur conservando l’intrinseca capacità di mantenimento delle tradizioni, si aprano si è verso nuovi criteri di comunicazione e di riscatto culturale.

HOMI ha raggiunto queste realtà, le ha analizzate e messe in emersione, fornendo loro una vetrina di grande visibilità e importanza: il nuovo allestimento presenterà i prodotti delle singole regioni in senso contemporaneo, per dimostrare che il Genius Loci dei nostri luoghi è attuale, unico, ancora vitale e può rappresentare un grande valore aggiunto nelle strategie di rilancio del paese.

DESIGN COMPETITION: opportunità per i giovani designer

La vocazione di HOMI alla ricerca di nuovi talenti del design si conferma anche con una nuova edizione dell’ iniziativa “Design Competition” realizzata da Regione Lombardia, in collaborazione con Unioncamere Lombardia e ADI, Associazione per il Disegno Industriale, che vede protagonisti aziende e giovani designer lombardi. HOMI sosterrà ancora una volta tutte le fasi del progetto, occasione unica per scoprire e

intercettare il design che verrà.

HOMI SMART: quando il design e il digitale diventano un’unica forma

HOMI Smart e è il nuovo format sperimentale di HOMI. Realizzato in collaborazione con IdLab e presentato per la prima volta a HOMI Milano di settembre 2016, viene confermato e ampliato per l’edizione di gennaio 2017. HOMI Smart vuole fornire gli strumenti alle aziende del settore per comprendere le principali tendenze tecnologiche e il loro impatto sui bisogni e sui comportamenti dei consumatori. Ma anche dare spazio e visibilità alle più innovative realtà del mondo del design e della casa che sono capaci di essere innovative e audaci, trasformando il modo di pensare la propria azienda.

FESTIVITY: qui il Natale, e HOMI arrivano in anticipo

Tra le numerose aree tematiche, c’è attesa per Festivity, l’ampio spazio dedicato una volta all’anno agli articoli per le occasioni speciali da celebrare, che sarà presente all’interno del mondo GIFT& EVENTS di HOMI. Con un’ampia scelta di costumi a tema, decorazioni, luminarie e articoli dedicati, il tema della festa sarà al centro di uno spazio particolarmente sensibile alle antiche tradizioni e alle nuove tendenze: così, accanto alle produzioni che omaggiano e arricchiscono l’arte presepiale e alle proposte dedicate alle festività più tipiche, non mancheranno idee e suggestioni che raccontano i trend più recenti, dal sempre più diffuso Halloween alle feste stagionali – dal benvenuto alla Primavera la party d’estate, fino ai compleanni a tema ispirati al mondo dei fumetti e dei supereroi.

Tutto il mondo GIFT & EVENTS di HOMI (padd. 9, 14,18) pur restando parte integrante di HOMI, aprirà con due giorni di anticipo rispetto alla manifestazione, per consentire ai buyer specializzati una più attenta selezione della ricca offerta di prodotti esposti, a partire già dal 25 gennaio.

KID STYLE: si svelano i cinque sensi della fantasia

Per i bambini l’unica regola è divertirsi e fare esperienze piacevoli: a HOMI, insieme al mondo della festa, non mancherà così anche la dimensione della quotidianità vissuta dai più piccoli. Proseguendo un percorso cominciato durante le edizioni precedenti, in manifestazione sarà, infatti, presente l’area Kid Style, uno spazio sperimentale in cui grandi aziende e designer emergenti raccontano le tante sfumature della sensorialità tipica dei più piccoli, proponendo soluzioni di arredo e di gioco in grado di invitare i bimbi a viversi nello spazio con creatività, fantasia e voglia di scoprire cose nuove.

Ad animare l’area torneranno le creative istallazioni realizzate in collaborazione con #KDSGN – we were kids, che affiancheranno gli stand delle aziende con una nuova proposta esperienziale. Quest’anno il tema dell’area sarà rappresentato dai “nuovi cinque sensi”, una sorpresa

ricca di fascino, un percorso coinvolgente che solleticherà, letteralmente, la voglia di creatività e libertà che c’è in ognuno di noi, oltre i cinque sensi che tutti conosciamo. Kid Style, sarà una utile vetrina di idee e un laboratorio di proposte per rendere sicura, formativa e gradevole ai bimbi la vita negli spazi domestici.

OLFACTORY GALLERY: un palcoscenico per il profumo dell’eleganza

Uno spazio rinnovato e particolarmente ricco di suggestione sarà quello dedicato alle Fragranze. Per renderlo sempre più in sintonia con le nuove tendenze, HOMI inaugura l’OLFACTORY GALLERY, un nuovo spazio espositivo che raccoglierà una scelta di brand molto importanti, italiani e internazionali, per la prima volta presenti a HOMI.

Le proposte che saranno in mostra sono state altamente selezionate attraverso due tratti distintivi: l’utilizzo di packaging particolarmente ricercati in grado di dare valore sinestesico alla sensazione olfattiva, potenziandola attraverso gli altri sensi e l’impiego di materie prime particolari, che offrono la garanzia di essenze e profumazioni realmente innovative e tutte naturali.

Materie prime d’eccellenza, personalizzazioni e packaging di design sono alcune caratteristiche dei profumi, che gli operatori in visita avranno l’opportunità di cogliere.

SCATENATA!: la catena tra funzione e decorazione

La catena è sempre stato un elemento molto presente tanto nei gioielli antichi quanto in quelli contemporanei e i suoi incastri hanno ispirato orafi, artisti e designer di tutto il mondo. HOMI la celebra in “Scatenata!”, una mostra curata da Alba Cappellieri, docente di Design del Gioiello e dell’Accessorio al Politecnico di Milano che, a partire dal prodotto finito, presenta infinite variazioni sul tema.

150 gioielli incatenati, realizzati da artigiani, artisti, designer e aziende italiane e internazionali in materiali tradizionali e innovativi, poveri e preziosi, familiari o insospettabili, con tecniche orafe antiche di millenni o con le più avveniristiche tecnologie, realizzati a mano e a macchina, con ispirazioni meccaniche o artistiche.

Un percorso avvincente e scatenato che dimostra come da un semplice elemento funzionale possano prendere vita gioielli straordinari, il cui valore è dato dalla creatività e dall’innovazione.

HOMI LIVING OUTDOOR: materiali naturali alleati del benessere

Stili di vita all’aperto e ambientazioni di italiana originalità dedicate al rapporto tra uomo e natura. HOMI Living Outdoor interpreta la vita negli spazi all’aria aperta come balconi e giardini come l’estensione naturale e salutare dell’ambiente casa, secondo evoluzioni di stile che si arricchiscono di nuova creatività ma anche di innovazioni tecnologiche e nuovi materiali vicini alle qualità della natura.

Uno spazio fatto di scenografie contemporanee e percorsi espositivi che valorizzano la cultura del verde e momenti di convivialità. Un viaggio aperto che continua con l’esposizione di HOMI Materials Culture che affronta in modo originale il tema della decorazione attraverso l’utilizzo di materiali ideali per un’architettura d’interni, che sia specchio e ispirazione dell’abitare contemporaneo.

Un percorso stimolante, ove il design e il progresso tecnologico dei nuovi materiali creano delicati equilibri tra le ambizioni estetiche degli architetti e la naturale forza delle materie naturalmente decorative.

HOMI ASIA DESIGN: incontro con le culture del più grande continente

Il mondo del design asiatico sarà tra i protagonisti della manifestazione grazie al nuovissimo progetto ASIA DESIGN nato dalla collaborazione tra HOMI e SarpiBridge_Oriental Design Week, associazione impegnata nel creare collaborazioni tra Oriente ed Occidente, membro del Comitato dei Fuorisaloni di Milano Design Week e prima ed unica “oriental design week” in Italia.

HOMI ASIA DESIGN, presentato al Pad. 10,sarà il risultato dell’unione fra un’organizzazione attenta come quella di HOMI ed una buona curatela di espositori e di proposte di design come quella di SarpiBridge_Oriental Design Week, condotta in base a criteri di qualità

creativa e di innovazione.

Non sarà solo uno spazio dedicato al business, caratterizzato dalla presenza in esposizione di brand asiatici ma sarà anche area culturale con le proposte di Istituti ed enti associativi asiatici di design, di designer, di artigiani ed aziende. Sarà un’area in cui potranno nascere nuovi progetti tra Oriente ed Occidente, tra designer e designer, artigiani ed aziende.

HOMI ASIA DESIGN sarà culla e testimonianza di un fenomeno estetico e che si sta sempre più evolvendo grazie alle nuove generazioni che, informandosi, viaggiando e studiando all’estero riscoprono il loro patrimonio culturale e tornano in Asia con una nuova visione di

creazione di una nuova identità.

DDD: uno spazio d’onore per le eccellenze del design internazionale

Dream-Desire-Design (DDD), uno spazio dedicato al design internazionale che ospiterà una selezione di novità. Tra i protagonisti di questa edizione le creazioni più interessanti di imprese provenienti da Francia, Ungheria, Slovenia, Marocco e Stati Uniti.

LA CASA LABORATORIO: dove abitano le nuove idee di stile

“L’ordinario diventa straordinario” con il nuovo progetto “La casa Laboratorio” a cura di Csaba della Zorza, la nota foodwriter italiana e conduttrice tv. L’idea, che nasce dalla visione di HOMI sui nuovi scenari del settore tavola e cucina, prenderà forma attraverso gli originali racconti culinari di Csaba , che si ispira ad uno stile di vita semplice, elegante e pacato.

Al motto di “trasformare l’ordinario in straordinario” Csaba è diventata infatti un punto di riferimento del ricevere l’ospite con stile e savoir vivre contemporaneo, proponendo il bello che diventa accessibile sulla tavola e il lusso che si trasforma in cucina in un concetto democratico con gesti semplici di grande amore. Un fitto calendario accompagnerà inoltre gli ospiti visitatori nella magica atmosfera della quotidianità con degustazioni giornaliere preparate da Csaba personalmente. Un nuovo evento di HOMI per far incontrare il visitatore con le novità degli espositori e con il gusto del buon cibo.

HOMI FOOD: agroalimentare & design

HOMI FOOD è un’area dedicata alle produzioni agroalimentari di qualità e caratterizzate da una forte connotazione di ricerca sia nel prodotto che nel packaging. L’area presenterò una selezione di aziende – grandi eccellenze agroalimentari – dove il food diventa idea regalo innovativa. Veri e propri “oggetti” che si ispirano al mondo del design, che esplorano nuove forme del gusto e che danno vita ad originali idee regalo.

SOCIAL TABLE: aggiungi un trend a tavola

Chiedere consiglio al web per interpretare al meglio la propria voglia di eleganza, anche a tavola, è una tendenza sempre più diffusa. Per questo, HOMI, in collaborazione con la rivista Casastile, ha interpellato alcuni rappresentativi trendsetter del web perché portino in manifestazione la loro interpretazione della tavola.

Durante il primo giorno di mostra, alcune blogger rappresenteranno così momenti del vivere secondo il loro stile, preparando delle tavole che saranno allestite utilizzando in combinazione oggetti, complementi e tessuti che cercheranno tra quanto esposito in mostra dagli espositori.

E poi Le blogger e altri esperti saranno anche protagonisti di workshop dedicati al retail, momenti di incontro pensati per dare valore allo scambio di idee come momento formativo, con la presentazione di tante idee e piccole e grandi tecniche per rendere la visita nel punto vendita un’esperienza indimenticabile.

ALICE TV: stile e convivialità live da HOMI

Gli ingredienti per un piatto di eccellenza, ricco di gusto e bellezza, ci sono tutti: le proposte delle più grandi aziende di articoli e accessori per cucina e tavola, la più interessante emittente televisiva dedicata all’enogastronomia, la manifestazione di riferimento per le aziende del settore casa.

Dopo il successo dello scorso Settembre, Alice TV sarà nuovamente presente in manifestazione con una sua postazione, che diverrà location per il programma Speciale Alice Homi, che andrà in onda in diretta dai padiglioni di HOMI Volti e cuochi di Alice TV presenteranno showcooking, ospiti, storie, per raccontare le nuove dimensioni della buona tavola attraverso le aziende che con i loro prodotti offrono a tutti strumenti di eccellenza in grado di coniugare utilità e stile.