Homi 2017: Bijoux e Accessori

È uno dei principali volti che rappresentano l’identità di HOMI: il bijoux e l’accessorio per la persona rappresentano un mondo ricco di suggestioni, che il Salone degli Stili di Vita raccoglie, compone e propone al pubblico degli operatori, con formule espositive e iniziative sempre nuove.

Questa è la dimensione del settore HOMI Fashion &Jewels che raccoglie il meglio della produzione italiana e internazionale, senza dimenticare le sperimentazioni e la ricerca, raccontate, come sempre, da HOMI Sperimenta e HOMI Creazioni. Ma la creatività è rinnovamento, un’evoluzione che coinvolge ogni ambito di HOMI Fashion &Jewels, compreso l’allestimento, fondamentale per restituire in un sol colpo d’occhio le idee e gli stili che gioielli e accessori rappresentano.

Continua, così ad HOMI il format che racconta il gusto e l’eccellenza dello stile italiano attraverso il luogo della “piazza”, spazio di incontro per antonomasia, ma anche specchio della città, dell’epoca e della tradizione che l’ha creata. Una vera “casa a cielo aperto” che non poteva

mancare a HOMI.

Dopo la bella esperienza di Piazza Capri con le sue suggestioni, sorgerà così Piazza Duomo, un omaggio alla città di Milano, che rappresenta uno dei simboli del nostro Paese nel mondo, ma anche la metropoli dove design, stile e moda hanno trovato da tempo casa. Accanto alle sorprese del layout espositivo, ci sarà ampio spazio anche per novità di contenuto: per dare la meritata visibilità a una grande realtà di arte e artigianato, HOMI inaugura a gennaio un nuovo spazio espositivo – Maestri del Gioiello – in collaborazione con Eventi Doc di Myriam Vallegra.

L’obiettivo è di presentare creazioni uniche realizzate da artigiani orafi e di gioielleria, con collezioni nate dalla sapiente lavorazione dei metalli preziosi. Presente a Gennaio anche una nuova mostra, curata da Alba Cappellieri, docente di Design del Gioiello e dell’Accessorio al Politecnico di Milano, dedicata alla catena, un elemento che è sempre stato molto presente tanto nei gioielli antichi quanto in quelli contemporanei e i suoi incastri hanno ispirato orafi, artisti e designer di tutto il mondo.

Con “Scatenata!” HOMI celebra la catena in un evento che, a partire dal prodotto finito, presenta infinite variazioni sul tema. 150 gioielli incatenati, realizzati da artigiani, artisti, designer e aziende italiane e internazionali in materiali tradizionali e innovativi, poveri e preziosi, familiari o insospettabili, con tecniche orafe antiche di millenni o con le più avveniristiche tecnologie, realizzati a mano e a macchina, con ispirazioni meccaniche o artistiche.

Un percorso avvincente e scatenato che dimostra come da un semplice elemento funzionale possano prendere vita gioielli straordinari, il cui valore è dato dalla creatività e dall’innovazione. Ad arricchire l’offerta di HOMI Fashion & Jewels ci saranno anche due progetti realizzati

da Artisanal Intellegence, che da tempo si occupa di creatività contemporanea con particolare attenzione alla promozione del Made in Italy.

Il primo, Project Room – Fashion Vibes sarà una fabbrica di idee, Uno spazio dedicato alla progettazione che va dal pattern all’accessorio, dall’interior design fino alle collezioni di moda, dove il processo creativo viene raccontato e messo in mostra. Dieci designer selezionati proporranno un nuovo stile che rende accessibile un mondo di prodotti evoluti e studiati su più esperienze creative.

Il secondo, Travel Trend, sarà invece dedicato alla ricerca su produzioni etniche e materiali provenienti da altri paesi e culture, ai trend dal mondo che si evolvono continuamente. Andranno a completare la galleria delle tendenze ricercatori di trend da tutto il mondo, in modo da offrire al visitatore la percezione di un viaggio tra tessuti e abiti di tutto il mondo.

Nell’area sarà allestita anche una mostra suddivisa su cinque spazi che raccontano cinque trend dal mondo con una raccolta di capi contemporanei e vintage. Si conferma, infine anche in questa edizione Tuttepazzeperibijoux: officina di ricerca del gioiello narrativo, area curata da Maria Elena Capelli finalizzato a riportare l’artigianalità italiana, la ricerca e la selezione, proponendo una scelta di aziende in grado di presentare gioielli con un’anima, una storia e una tradizione da raccontare, o brand che possano richiamare una nicchia di visitatori meno inclini ai grandi marchi commerciali distribuiti nelle grandi catene.

Uno spazio con proposte diversificate, passando dalla tradizione all’innovazione. Ancora una volta, dunque, Homi Fashion&Jewels offrirà modelli, idee, tendenze e metterà in campo proposte che si riveleranno un vero e proprio tesoro di conoscenza per tutti gli operatori.