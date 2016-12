Un secondo di pesce da veri chef: gamberoni con burro profumato al whisky e timo. Un piatto da presentare sulla tavola delle grandi occasioni per lasciare tutti di stucco.

I gamberoni sono un classico della cucina di mare, da preparare sia per un’occasione informale, sia in vista di un appuntamento in cui il figurone con gli invitati è d’obbligo. Gamberoni al forno, gamberoni in padella, gratinati o fritti, non sono poche le possibilità che i gamberoni offrono ai fornelli. Ma in qualunque modo vogliate prepararli, i gamberoni sono sempre un’ottima scelta.

In questo appuntamento di Alice Club, al fianco di Francesca Romana Barberini troviamo lo chef Luca Romeo, che ci suggerisce una sua particolare ricetta per cucinare dei gamberoni con originalità e gusto.

Chef Romeo prepara i gamberoni con il burro leggermente salato Lurpak, profumato in padella con whisky e timo. Perché la scelta del burro salato? Semplice, perché in questo modo possiamo evitare di aggiungere il sale alla ricetta.

Ma vediamolo subito all’opera nella seguente video ricetta…