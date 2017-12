Quando si dice un piatto ricco di montagna: fonduta di formaggio con cipolle fondenti.

È il piatto che tutti vorrebbero gustare dopo una discesa dalle piste da sci; ma anche per concludere una fredda giornata d’inverno. Insomma, la fonduta di formaggio con cipolle fondenti è un vero capolavoro della cucina internazionale. Pare, infatti, che sia un piatto originario della Svizzera, diffuso in seguito anche in Italia (Valle d’Aosta e Piemonte) e Francia.

La fonduta viene solitamente preparata con un formaggio a pasta dura, fuso in pentola e ad una specifica temperatura. Proprio per questo, quando si prepara a casa, si deve prestare molta attenzione alla cottura. Il rischio e l’errore comune in cui molti incappano è proprio quello di far bruciare il formaggio per averlo portato ad una temperatura troppo elevata.

Un rischio che non corre il nostro chef Mattia Poggi che, per cuocere la fonduta ha scelto di utilizzare il Moulinex Cuisine Companion, il robot da cucina con 6 programmi automatici, tra cui quello specifico per preparare una fantastica fonduta.

Non ci credete? Guardate un po’ qui…