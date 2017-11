Focaccia al Mais con Manzo e Peperoni

Una delle tipicità italiane per eccellenza è certamente la pizza e, nella sua variante più tradizionale, la focaccia. Amiamo la focaccia con qualsiasi tipo di farcia, che sia dolce o salata. La focaccia è una delle preparazioni classiche della nostra cucina, ottima per accompagnare antipasti di salumi e formaggi, ma anche secondi piatti come carni rosse e bianche.

Ma la focaccia è perfetta anche come abbinamento a ricche insalate; oppure per una merenda stuzzicante. Ideale da farcire con gli ingredienti che preferiamo, la focaccia è un perfetto sostituto dei pasti principali. Per non parlare delle gite fuori porta, in cui rappresenta una stuzzicante e pratica alternativa per banchettare in compagnia.

Per portare in tavola un’ottima focaccia bastano pochi ingredienti, ma che siano quelli giusti e nelle giuste quantità. Nella preparazione dell’impasto che vi proponiamo in questa video ricetta, lo chef Giuseppe Rizzo suggerisce di impastare la focaccia con farina di mais, biga, acqua, sale, olio, farina integrale macinata a pietra e farina macinata a pietra tipo 1 (Molino Quaglia). Un mix di farine ideali per creare una focaccia ad hoc, da condire con manzo e peperoni alla brace. Un vero tocco di classe per la rivisitazione di un classico della nostra gastronomia.