Che sia inverno, primavera, estate o autunno la focaccia farcita resta in cima alla lista dei piatti di stagione.

È sempre un buon giorno per gustare una soffice e saporita focaccia farcita. Naturalmente condimento e farcia possono variare a seconda della stagionalità. In questo caso, ad esempio, abbiamo pensato a funghi (finferli), speck e formaggio Vastedda della valle del Belice. Un piatto unico e autunnale per le occasioni più svariate.

Come ben sappiamo, il segreto per sfornare una focaccia sensazionale è l’impasto. Proprio per questo abbiamo preparato un preimpasto (tipo poolish) con acqua, lievito compresso e farina macinata a pietra tipo 1 (Petra), che verrà unito ad un impasto finale composto appunto dal poolish, da una farina forte, acqua, sale, olio extravergine di oliva e semi vari (finocchio e cumino).

Il poolish è importante nella preparazione di focacce, pane e pizze perché conferisce all’impasto una maggior croccantezza, sapore e profumo particolare. Inoltre è essenziale per far lievitare maggiormente il vostro impasto, ottenendo una focaccia alta, croccante e morbida al suo interno.

Mettiamoci subito al lavoro…