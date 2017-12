La carne, un vero e proprio must della cucina italiana. Se poi si parla di filetto, resistergli è davvero impossibile…

In questo nuovo appuntamento di Alice Club, è venuta a cucinare per noi la food blogger Raffaella Caucci, che per l’occasione ci prepara un particolare filetto di manzo in crosta di nocciole, impreziosito con la riduzione all’arancia e rum. Un secondo di carne che contribuirà a rendere speciale un menu ricco e informale.

Il filetto è un particolare taglio di carne, di solito è di manzo ma può essere anche di suino. Nella ricetta che vi presentiamo la nostra ospite propone il filetto di manzo, da arricchire con una granella di nocciole (Mocerino), un ingrediente che avvolge la carne in una crosta croccante e raffinata. La granella di nocciole, infatti, è un prodotto che può essere utilizzato sia nei dolci che per antipasti, primi o secondi piatti, proprio perché è in grado di garantire croccantezza e gusto anche al più semplice delle ricette.

A completare la ricetta è una saporita riduzione preparata con arancia e rum.

Seguiamo Raffaella Caucci nella preparazione del suo filetto di manzo in crosta di nocciole e riduzione all’arancia e rum.