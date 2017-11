Il Divino Amore, forse, è più semplice trovarlo in cucina che altrove…

Ce lo fa conoscere una giovane pasticcera pugliese, ospite di Alice Club, che ci prepara un dolce prezioso tanto quanto il nome: Divini Amori.

Dolcetti preparati con mandorle e miele, con una glassatura di zucchero sciolto a bagnomaria. Quelli che vi proponiamo in questo nuovo appuntamento di Alice Club, sono biscotti semplici ma preziosi.

Ideali per l’ora del tè o per la colazione, impariamo a preparare i Divini Amori seguendo rigorosamente i consigli della nostra pasticcera ospite di Alice Club. Come ogni buon dolce che si rispetti, è fondamentale la scelta degli ingredienti. E proprio perché questo dolce ne prevede un numero ristretto, è indispensabile che siano di ottima qualità.

Uova fresche, arance, mandorle, miele, zucchero e, ad amalgamare il tutto, la farina rigorosamente macinata a pietra. La scelta è caduta sulla farina Petra (Molino Quaglia), non solo per la sua indiscutibile qualità ma anche per la ricchezza di fibre che la contraddistingue dalle altre farine. Tale ricchezza consente una maggior capacità di assorbimento di liquidi e un basso tenore proteico.

Imparate con noi a preparare i Divini Amori in pochi minuti.