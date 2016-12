In compagnia del conte Giuseppe Garozzi, aristocratico del gusto, prepariamo una crema di parmigiano alla liquirizia con platessa e limone.

Può sembrare un abbinamento azzardato parmigiano e platessa, ma vi assicuriamo che il risultato è ottimo. Oltre ad essere un piatto che richiede una preparazione piuttosto veloce, poiché la platessa è un pesce dai tempi di cottura brevi, la crema di parmigiano alla liquirizia è una ricetta raffinata ed elegante. Ideale da portare in tavola per un’occasione speciale.

Il segreto per la perfetta riuscita del piatto sta tutto nella freschezza del parmigiano, scelto con una stagionatura giovane per la preparazione della crema. In questo modo si bilancerà perfettamente con l’aromaticità della liquirizia.

Inoltre l’ingrediente principale, per l’appunto il Parmigiano Reggiano 18-24 mesi, viene arricchito con zeste di arancia e di limone. Una soluzione fantasiosa per aromatizzare in modo semplice la cialda di parmigiano che completa il piatto.

Guardiamo la video ricetta per preparare una squisita crema di parmigiano alla liquirizia con platessa e limone.