Cioccolentino 2017: Amori in Corso

Immancabile l’appuntamento con Cioccolentino che torna, a Terni, dal 10 al 14 febbraio 2017 con una quattordicesima edizione tutta dedicata agli innamorati che vogliono scambiarsi la sincera promessa di un futuro insieme.

Claim della kermesse, non a caso, è #Amoriincorso, perché l’amore va costruito ogni giorno con dedizione.

Terni, la città dell’amore e di San Valentino, patrono degli innamorati, farà da cornice ad un 14 febbraio speciale, romantico, sensuale, dolce e divertente come solo il cioccolato sa essere.

Cene e degustazioni romantiche con tanto di maestro cioccolatiere a spiegare i segreti del cibo degli dei e degli abbinamenti più sensuali come quello con gli ottimi vini rossi locali; degustazioni al buio e guidate, alla scoperta dei migliori cioccolati internazionali; insoliti aperitivi di coppia per brindare guardandosi negli occhi, dolci giochi da fare in due e da condividere con gli amici a casa grazie ai social renderanno speciale la festa degli innamorati nel centro storico della città umbra, dove, peraltro, il 14 febbraio (ore 17,00) migliaia di cuori rossi coloreranno la centralissima Via Tacito in un romantico flashmob.

Tutte le degustazioni sono prenotabili direttamente sul sito www.cioccolentino.com

Per i più appassionati, anche tante occasioni per conoscere le tecniche di pasticceria e di cake design, grazie ai maestri pasticceri della Chef Academy e alle cake designer Cinzia Maturi, Angela Penta e Angelica Martinetti, protagoniste della Scuola di Cake design e di Love Cake, il contest di successo per aspiranti pasticceri.

Da non perdere l’occasione di dirsi I Love You con Thun davanti al dolcissimo orso simbolo dell’azienda trentina, in versione gigante e quella di essere protagonista del nuovo spot Mercedes Benz, che ha scelto Cioccolentino per i “golosi” provini. Il vincitore riceverà anche in premio un romantico weekend in un Wine Resort.

Non mancheranno, naturalmente, le attività per i piccoli golosi, che potranno partecipare ai laboratori di pasticceria e cioccolateria I Pasticcioni e Baby Cake, divertirsi a colorare con il cioccolato oppure intrattenersi a giocare con la mascotte della manifestazione, Tortino, e i suoi “amici”, giocolieri, trampolieri, musicisti e artisti di strada. Per la prima volta, aprirà i battenti ChocolArt, un vero e proprio laboratorio d’arte, dove pittori esperti dipingeranno live su tele di cioccolato.

Ma Cioccolentino è anche un gesto d’amore verso i meno fortunati. Come ogni anno, infatti, si rinnova la collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Terni con due iniziative che anticipano la kermesse. Lunedì 6 febbraio, Cioccolentino torna in ospedale per portare dolcezza e divertimento ai piccoli ricoverati del reparto di Pediatria, con l’iniziativa laboratoriale Pasticceria in Pediatria. Inoltre, avvierà un percorso sensoriale di Choco Terapy per i futuri genitori del reparto di Ostetricia e Ginecologia, un’esperienza intima da vivere in coppia, nell’attesa del parto.

Durante i giorni della manifestazione, invece, in collaborazione con l’associazione I Pagliacci si potrà assistere alla costruzione di una enorme torta al cioccolato, realizzata dai maestri pasticceri ternani, che il 14 febbraio sarà sporzionata e offerta in degustazione con l’obiettivo di raccogliere fondi per il nosocomio ternano.

Infine, spazio al miglior cioccolato artigianale, italiano e internazionale, nel Chocolate Shop che aprirà i battenti in Piazza della Repubblica e in Corso Tacito tutti i giorni per l’intera giornata, arricchito da animazioni e intrattenimenti golosi nel centro storico della città, per una festa degli innamorati dolce e indimenticabile.

Cioccolentino ha organizzato per tutti gli innamorati che vogliano trascorrere un weekend romantico nella città di San Valentino, appositi pacchetti a tema che uniscono alla visita del territorio, la dolcezza e il divertimento della kermesse. L’amore ce lo mettete voi!

Per info e prenotazioni è possibile visitare il sito www.cioccolentino.com oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]