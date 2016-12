Siete pronti a prendere parte anche voi ad un giorno speciale? Che siate da soli o in gruppo, partecipate al primo Christmas Jumper Day, un’iniziativa di Save the Children rivolta al sostegno dei loro progetti ma con divertimento.

Niente di più divertente che partecipare. Come fare?

Venerdì 16 dicembre indossate un maglione a tema natalizio, comprandolo o recuperandolo dal vostro armadio dei ricordi, e date spazio alla fantasia. Rendete cool il vostro jumper, ovvero il tradizionale maglione natalizio tanto in voga nei paesi anglosassoni.

Arricchitelo con materiali di recupero, organizzate una festa coinvolgendo amici, colleghi o familiari. Durante il party, tutti gli invitati indosseranno un maglione buffo e potranno effettuare donazioni in favore dei nostri progetti per regalare un sorriso ai bambini senza un domani in Italia e nel mondo.

Sfoggiate il vostro jumper scattando una foto e condividetela sui social: Facebook, Instagram e Twitter usando #ChristmasJumperDay.

L’evento jumper potrà essere organizzato in totale libertà, durante qualsiasi giorno del mese di dicembre. Per ricevere il kit con tutte le idee e le dritte per creare l’evento più adatto e decorare il maglione basta registrarsi sul sito Christmas Jumper Day.

Alcuni dei volti di Alice hanno già indossato il loro Christmas Jumper. E voi, cosa aspettate?

Mettete un maglione e date ai bambini un futuro migliore