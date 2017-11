Nei migliori primi piatti a base di sfoglia, che si tratti di lasagne o di tagliatelle, il segreto è tutto nell’impasto della pasta stessa.

La preparazione della pasta sfoglia, infatti, ha un ruolo fondamentale nella perfetta riuscita di un piatto. In questo appuntamento con Alice Club, la blogger Gaia Bertinelli ci suggerisce una ricetta dai sapori tradizionali: la caponata vestita.

Una pasta ripiena realizzata con gli ingredienti tipici della caponata: melanzane, pecorino, ricotta e odori. Ad arricchire il piatto i pinoli e l’estratto di pomodoro, che donano sapore e tradizione ad una gustosa rivisitazione.

Come in ogni primo piatto che si rispetti, la pasta sfoglia deve essere preparata alla perfezione. E per questo motivo, la nostra food blogger Gaia ha scelto di utilizzare una farina di qualità, la farina Petra (Molino Quaglia), una farina di media forza, ideale per la produzione di pizza, pane, grissini, focacce e crackers. In particolare, è un prodotto ideale per gli impasti che prevedono una media e lunga lievitazione.

Guardiamo insieme la video ricetta per preparare una fantastica caponata vestita.