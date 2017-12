Chi non conosce la Caesar Salad…

Tipico piatto americano, la Caesar Salad è un’insalata preparata, secondo la ricetta originale, con lattuga, scaglie di parmigiano, crostini di pane e condita con limone, uova, salsa Worcestershire e aglio. È chiaro che, a seconda delle tradizioni e delle preferenze, la Caesar ha subito diverse variazioni, sia negli ingredienti che nel condimento.

Le sue origini sono ancora oggetto di discussioni. Alcuni sostengono che il piatto risale al 1924, quando lo chef italiano Cesare Cardini creò questa ricetta in onore della festa del 4 luglio con i pochi ingredienti che aveva a disposizione. La ricetta riscosse un successo immediato e si diffuse, in seguito, oltreoceano.

In questo appuntamento con Casa Alice Insieme, lo chef Mattia Poggi ci propone la sua Caesar Salad, preparata in una manciata di minuti con l’aiuto del robot da cucina Moulinex Cuisine Companion, il valido compagno che tutti vorrebbero avere per cucinare in pochi minuti e usufruendo di diverse tecniche di cottura.

Non ci credete? Guardate di cosa è capace…

Caesar Salad from Alma Media on Vimeo.