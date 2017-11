Non c’è niente di meglio del brownie per passare un pomeriggio in compagnia di amici. Oppure, semplicemente, per gustare un dolce al cioccolato facile e veloce da realizzare. In questo appuntamento con Alice Club, lo chef ospite Riccardo Gasparin ci insegna a preparare i brownies all’arancia candita.

Un perfetto compromesso tra semplicità e golosità, il brownie è un dolce dalle origine antiche e d’oltreoceano. Conosciuto anche con il nome di “chocolate brownie“, la ricetta che vi proponiamo è una torta al cioccolato, dalla forma rettangolare che viene poi tagliata in piccoli cubetti. È proprio dal suo colore scuro dato dal cioccolato fondente e dal cacao amaro che prende il nome di brownie.

A voi la scelta di completare il dolce con della glassa. Potete anche arricchirlo, nella farcia, con gocce di cioccolato o nocciole. Inoltre, può essere aromatizzato con menta e vaniglia; ma anche, come in questo caso, con scagliette di arancia candita.

L’importante è realizzare un impasto ad hoc con ingredienti di qualità. Per la sua preparazione, infatti, lo chef Riccardo Gasparin ha scelto la farina Petra 1 (Molino Quaglia), una farina forte ideale per la preparazione di pane e dolci lievitati a media e lunga lievitazione.

Diamo un’occhiata alla video ricetta…