Che Natale sarebbe senza dolci? In particolare senza i biscotti di frolla. È sempre un buon momento per preparare dei delicati biscotti di frolla alle mandorle e arancia. Un mix di sapori che richiamano la tradizione gastronomica del Natale.

È venuta a trovarci ad Alice Club per preparare i suoi biscotti, la food blogger Raffaella Caucci. In pochi minuti e con gli ingredienti giusti, la nostra ospite ci delizia con dolcetti ottimi da sgranocchiare e bellissimi da vedere. I suoi biscotti, infatti, sono ideali da appendere all’albero di Natale, poiché sono a forma di stella e di abete. Questi raffinati dolcetti sono perfetti anche per essere regalati a parenti e amici, confezionandoli magari con nastri rossi e sacchetti decorati.

Per l’impasto della pasta frolla, oltre alla classica farina di grano, la nostra Raffaella ha utilizzato la farina di mandorle (Mocerino). Un’idea che conferisce alla frolla gusto e particolarità.

Provate con noi i biscotti di frolla alle mandorle e arancia!