Antipasti di Salmone: Idee e Ricette

Diamo spazio alla nostra creatività preparando degli sfiziosi antipasti di salmone.

Gli antipasti, si sa, sono la portata in cui possiamo sbizzarrirci a preparare ricette sfiziose ed originali a base di verdure, di carne ma anche di pesce. Ed è proprio quando si parla di cucina di mare che non c’è tipologia di pesce più indicata del salmone per creare piatti fantasiosi e semplici da realizzare.

Di seguito vi proponiamo una serie di ricette facili e veloci per portare sulla tavola degli antipasti di salmone che conquisteranno i vostri ospiti.

Antipasti di salmone: baci di dama al salmone

I baci di dama al salmone sono un’alternativa salata ai più tradizionali baci di dama ripieni di cioccolato. Sicuramente da non lasciarsi sfuggire per un antipasto di salmone o un buffet elegante, i baci di dama al salmone lasceranno tutti di stucco.

Antipasti di salmone: involtini di zucchine con salmone

Un antipasto semplice ma chiccosissimo: involtini di zucchine ripieni con salmone. Zucchine grigliate farcite con fontina, uova sode e uova di salmone o, se preferite una fettina di salmone a sostituzione delle uova.

Antipasti di salmone: tartare di salmone, fragole e Martini

Se state cercando un antipasto raffinato, elegante e semplicissimo da preparare, non potete che orientarvi sulla tartare di salmone, fragole e Martini dry. Un antipasto di salmone pronto in pochissimi minuti con cui fare un figurone a tavola.

Antipasti di salmone: uova sode al salmone con croissant

Portate in tavola le uova sode al salmone con croissant per un antipasto ricco e gustoso. Le uova al salmone con croissant sono, inoltre, perfette per un brunch o un buffet informale, da impreziosire con gusto e semplicità.

Antipasti di salmone: rotolini di salmone, vaniglia e zucchine

Freschi, leggeri e delicati. I rotolini di salmone, vaniglia e zucchine ricordano nella forma il sushi giapponese, ma in versione italiana per quanto riguarda il ripieno. Potete presentare i rotolini di salmone, vaniglia e zucchine come antipasto per un menu di pesce originale e audace.

Antipasti di salmone: involtini di salmone al caviale

Salmone e caviale: il massimo della finezza a tavola. In vista delle feste natalizie, o di un evento importante, non possiamo che consigliarvi di preparare questi raffinati involtini di salmone al caviale. Un’idea da non lasciarsi sfuggire per un pranzo o una cena strepitosi.

Antipasti di salmone: vol au vent alla crema di ceci e salmone

I vol au vent alla crema di ceci e salmone sono il finger food perfetto da sistemare sulla tavola di un buffet di festa, Che sia in previsione delle feste natalizie, o di un evento in terrazza vista mare, i vol au vent alla crema di ceci e salmone daranno quel tocco in più al vostro appuntamento.

