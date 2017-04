È sempre un’ottima idea portare in tavola un dolce sano, genuino e capace di conquistare proprio tutti. Lo impariamo a preparare in questo breve estratto di Alice Club, in cui il pasticcere Andrea Rampinelli ci propone il suo amorpolenta.

Un dolce ricco di richiami alla tradizionale polenta, quel piatto sostanzioso a base di farina di mais e acqua, tipico delle regioni del nord Italia. Amorpolenta viene preparato dal nostro ospite con la farina di mais e, in aggiunta, per rendere il dolce ancora più morbido, una farina macinata a pietra.

La farina che il pasticcere Andrea Rampinelli sceglie è una farina 1 macinata a pietra semi integrale (Molino Quaglia). Un prodotto che apporta fibre e ci aiuta, in cottura, ad avere un’ottima struttura e una migliore conservazione del dolce. Nell’impasto finale, infatti, la farina che utilizziamo riesce a trattenere più umidità, permettendo al dolce di conservarsi più a lungo.

Ma guardiamo subito come preparare il nostro amorpolenta…

